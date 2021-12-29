В Петербурге на 12,5 лет осудили таксиста, который убил пассажирку и отрезал ей грудь

Тен пояснил суду, что убийство совершил, но особой жестокости в своих действиях не увидел. По совокупности предыдущих приговоров – пожизненное лишение свободы.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор Олегу Тену, признанного виновным в жестоком убийстве женщины на улице Софьи Ковалевской. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, 6 августа 2004 года в период с 00:00 до 4:00, находясь у дома по улице Софьи Ковалевской, Тен из личной неприязни, напал на Г. Он занимался частным извозом и вез 19-летнюю девушку от станции метро "Пионерская". Он вытащил из салона "Волга ГАЗ 3110" Г., повалил ее на землю и, действуя с особой жестокостью, используя нож, нанес ей не менее 13 ударов в голову, шею, грудь. Далее, Тен отрезал Г. левую молочную железу и уехал. Девушка скончалась на месте происшествия.

Тен пояснил суду, что убийство совершил, но особой жестокости в своих действиях не увидел. Суд назначил ему 12,5 лет лишения свободы. По совокупности предыдущих приговоров – пожизненное лишение свободы.

По некоторым данным, это одно из первых убийств, совершенных обвиняемым. Однако он признался в нем только когда уже сидел за другие подобные убийства в колонии "Полярная сова". Олег Тен был арестован в 2006 году. Правоохранители тогда смогли доказать два убийства. В Московском районе Петербурга в 2006 году он напал на 23-летнюю девушку, отрезал ей правую грудь, разрезал горло и вынул глаз, в том же году в Выборгском районе он нанес десятки ножевых ударов другой жертве.

Фото и видео: Telegram / Объединённая пресс-служба городских судов Санкт-Петербурга