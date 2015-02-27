В Петербурге разговор в такси об СВО привел к заявлению в полицию

По словам петербурженки, она заказала такси к Московскому вокзалу, а водитель начал диалог об СВО

В Петербурге женщина обратилась в полицию после разговора об СВО с водителем такси. Об этом пишет 78.ru 24 ноября, ссылаясь на свой источник.

По словам петербурженки, она заказала такси к Московскому вокзалу. Водитель начал диалог об СВО, но его отношение показалось пассажирке негативным: он называл "ложное число погибших россиян и сочувствовал жителям Украины". Так, женщина заподозрила в нем террориста и сообщила все его данные правоохранителям.

Ранее мы рассказывали о том, что зампред комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов ранен в зоне СВО, сейчас он проходит лечение в одном из медицинских учреждений Северной столицы. Чиновник пострадал при взрыве гранаты, сброшенной с беспилотника.

Фото: Piter.TV