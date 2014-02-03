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В Петербурге проходит лечение пострадавший в зоне СВО зампред комитета по молодежной политике
Сегодня, 19:10
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В Петербурге проходит лечение пострадавший в зоне СВО зампред комитета по молодежной политике

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Иван Есипов пострадал при взрыве гранаты, сброшенной с беспилотника.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Петербурга Иван Есипов получил ранение в зоне СВО. Об этом пишет "Фонтанка" 23 ноября, ссылаясь на председателя ЗакСа Александра Бельского.

По словам парламентария, чиновник был ранен недавно, а сейчас проходит лечение в одном из медицинских учреждений Северной столицы. Иван Есипов пострадал при взрыве гранаты, сброшенной с беспилотника. 

Ивана Есипова назначили на пост в феврале 2021 года, а отправили в зону СВО осенью 2022-го. К настоящему моменту он стал гранатометчиком и заместителем командира взвода.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге открылась выставка "Фронтовые этюды" с работами из зоны СВО.

Фото: ВКонтакте / Иван Есипов

Теги: комитет по молодежной политике, специальная военная операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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