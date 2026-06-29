Глава Комитета по молодежной политике Елена Разумишкина рассказала о рекордной поддержке молодежных проектов

Молодежная политика основывается на диалоге и поддержке инициатив, что позволяет направлять энергию молодых людей в созидательное русло.

В эфире "Радиоклуба на Карповке" "Петербургского дневника" председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Елена Разумишкина поделилась информацией о возможностях, которые город предоставляет молодым и активным жителям. Она отметила, что молодость — это не только возраст от 14 до 35 лет, но и состояние души, которое может быть присуще каждому.

Разумишкина сообщила, что в Петербурге проживает около 1,3 миллиона молодых людей, включая подростков, студентов и работающую молодежь. Комитет активно работает над созданием различных проектов, которые соответствуют интересам молодежи. Она подчеркнула, что молодежная политика основывается на диалоге и поддержке инициатив, что позволяет направлять энергию молодых людей в созидательное русло.

Председатель также рассказала о множестве возможностей для молодежи в городе. В Петербурге функционируют семь современных пространств "ПРОСТО", где молодые люди могут учиться, работать и проводить досуг. Эти пространства предлагают комфортные условия для учебы и общения, а также возможность получить гранты на реализацию своих проектов. Разумишкина отметила, что Петербург традиционно занимает первое место по числу полученных грантов от Росмолодежи.

Кроме того, она подчеркнула важность наставничества в молодежной среде. Наставниками могут быть как учителя и тренеры, так и ветераны специальной военной операции, которые помогают молодежи находить правильные ориентиры в жизни. Разумишкина уверена, что именно наставничество играет ключевую роль в формировании здорового мировоззрения у молодых людей.

Фото: Петербургский дневник (Дмитрий Сермяжко)