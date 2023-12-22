Таксист мастурбировал в салоне автомобиля при женщине и её сыне

По словам женщины, сначала они говорили с водителем об автомобилях, а потом он начал делать ей комплименты и внезапно запустил руку себе в штаны и начал задавать пошлые вопросы.

Водитель такси занимался самоудовлетворением в салоне автомобиля при пассажирке с пятилетним сыном. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл 28 декабря 2023 года, около десяти часов вечера женщина вызвала такси от посёлка Токсово до Бугров. Вместе с ней в этот момент был её 5-летний сын, которого она посадила в детское кресло.

По словам женщины, сначала они говорили с водителем об автомобилях, а потом он начал делать ей комплименты и внезапно запустил руку себе в штаны и начал задавать пошлые вопросы. Женщина была в шоке, пыталась игнорировать происходящее, так как боялась, что он начнет агрессивно себя вести, а до дома оставалось ехать недолго. Также женщина пыталась снять происходящее, но таксист несколько раз выбивал у неё телефон из рук. Также женщина отметила, что её сын также этим напуган и постоянно задает вопросы о происходящем.

Информация об инциденте поступила сотрудникам полиции почти спустя месяц. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Фото: Piter.tv