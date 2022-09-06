В аварии с двумя грузовиками на КАД Петербурга погиб человек

На месте аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца.

Движение на 87-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга затруднено из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что днем 30 октября произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей, с последующим выездом одного из них на встречную полосу и опрокидыванием. На месте аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца.

По предварительным данным, в результате происшествия погиб человек, также один пострадал. В связи с ДТП в районе Новоселья образовался затор в оба направления.

В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке проезжей части от рассыпавшегося песка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Фото: Piter.TV