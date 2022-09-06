  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В аварии с двумя грузовиками на КАД Петербурга погиб человек
Сегодня, 14:44
208
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В аварии с двумя грузовиками на КАД Петербурга погиб человек

0 0

На месте аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца.

Движение на 87-м километре Кольцевой автодороги (КАД) Петербурга затруднено из-за ДТП. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад". 

Отмечается, что днем 30 октября произошло попутное столкновение двух грузовых автомобилей, с последующим выездом одного из них на встречную полосу и опрокидыванием. На месте аварии заняты вторая и третья полосы внешнего кольца, а также третья полоса внутреннего кольца. 

По предварительным данным, в результате происшествия погиб человек, также один пострадал. В связи с ДТП в районе Новоселья образовался затор в оба направления. 

В ближайшее время дорожные службы приступят к очистке проезжей части от рассыпавшегося песка. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители. 

Пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: на Гжатской улице нетрезвый мигрант въехал в стену гаража. Погиб пассажир авто. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп на кад петербурга, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии