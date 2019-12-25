Эксперт рассказал, как можно ускорить работу ноутбука

В первую очередь нужно проверить автозагрузки, если ноутбук начал тормозить.

Директор по стратегии и развитию медиа-проектов Mail.ru Group Дмитрий Рябинин рассказал радио Sputnik, как ускорить работу ноутбука. По его словам, если компьютер начал тормозить, то в первую очередь необходимо проверить список автозагрузок и убрать все приложения. Речь идет о тех, в которых постоянной необходимости нет.

"То, что не нужно каждый день, можно запускать самостоятельно по необходимости, а не держать в автозагрузке. Это поможет ощутимо разгрузить ресурсы компьютера. Очень полезно также провести ревизию всех приложений на компьютере и удалить ненужные", — сказал эксперт.

Затем нужно очистить жесткий диск от ненужных файлов, чтобы ускорить работу компьютера. Можно проверить и настройки энергоснабжения.

"В случае необходимости можно выставить режим максимальной производительности, который по умолчанию часто отключен, чтобы продлить время работы устройства, а скорость при этом страдает", — отметил Дмитрий Рябинин.

Он посоветовал также отключить дополнительные эффекты интерфейса, убрав которые повысится производительность ноутбука.

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