Макрон вновь опубликовал видео с саммита G7 под российский трек "Капибара"

Ролик доступен в аккаунте главы Франции в TikTok.

Президент Франции Эмманюэль Макрон снова опубликовал снятый на полях саммита "Большой семерки" видеоролик под российскую композицию "Капибара". Кадры размещены в социальных сетях лидера Елисейского дворца. Известно, что автором песни является Алексей Плужников. В ролике под наложенную музыку глава европейского государства из Парижа встречает американского коллегу-республиканца Дональда Трампа, председателя совета министров Италии Джорджию Мелони, немецкого канцлера Фридриха Мерца, британского премьер-министра Кира Стармера и остальных участников мероприятия.

Напомним, что в июне 2025 года Эмманюэль Макрон также использовал трек "Капибара" в собственном ролике с его официальным выходом на 51-м саммите G7 (№Большой семерки"). Автор песни рассказал журналистам информационного агентства "ТАСС" об удивлении произошедшим. Он не ожидал, что французский президент выложил ролик в соцсети с его композицией.

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Фото и видео: Tiktok*