Будапешт добился существенной корректировки официального заявления политических лидеров стран-членов Европейского союза по вопросу о вступлении Украины в региональное сообщество и исключения оттуда слов об ускорении данного процесса. Соответствующее заявление своим подписчикам в социальных сетях сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, впервые принимающий участие в двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.
В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии... в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто.
петер Мадъяр, премьер-министр Венгрии
Таким образом в тексте итогового заявления саммита по Украине говорится о том, что Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению киевского режима в Европейский союз, а также открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года.
Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов на пути в ЕС.
Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar
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