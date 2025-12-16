В Венгрии рассказали о своей небольшой, но сложной победе в Брюсселе.

Будапешт добился существенной корректировки официального заявления политических лидеров стран-членов Европейского союза по вопросу о вступлении Украины в региональное сообщество и исключения оттуда слов об ускорении данного процесса. Соответствующее заявление своим подписчикам в социальных сетях сделал венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, впервые принимающий участие в двухдневном саммите ЕС в Брюсселе.

В ходе работы над текстом в течение нескольких недель заявление было значительно доработано по предложению Венгрии... в последний момент была исключена формулировка, указывающая на ускорение этого процесса. Это было непросто. петер Мадъяр, премьер-министр Венгрии

Таким образом в тексте итогового заявления саммита по Украине говорится о том, что Европейский совет приветствует проведение межправительственной конференции по вступлению киевского режима в Европейский союз, а также открытие кластера по фундаментальным вопросам 15 июня 2026 года.

Мадьяр предупредил Украину о неприятии двойных стандартов на пути в ЕС.

Фото: Facebook (запрещенная на территории РФ социальная сеть, которая признана террористической и экстремистской) / Péter Magyar