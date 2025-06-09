В Венгрии уточнили, что надеются на победу Марин Ле Пен во Франции на президентских выборах в 2027 году.

Страны европейского региона должны быть сильными для того, чтобы вести переговоры с российским руководством. Соответствующее мнение высказал в эфире французского телеканала LCI премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Иностранный политик добавил, что лично откроет шампанское в случае победы кандидата от местной партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на выборах главы государства в Париже в 2027 году. По его словам француженка Ле Пен всегда поддерживала Венгрию и была против несправедливости, а также поддерживала суверенитет государств региона. Будапешт намерен тесно сотрудничать с Ле Пен в случае ее избрания на должность президента Франции и совместно противостоять бюрократии. При этом Виктор Орбан добавил, что хотя и с уважением относится к президенту Франции Эмманюэлю Макрону, но выражает ему несогласие с проводимой Елисейским дворцом политикой в поддержку диктата коллективного Брюсселя.



К сожалению, сейчас мы слабы, поэтому нам нужны американцы. Но в долгосрочной перспективе Европа должна стать сильнее. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией.

Фото и видео: YouTube / LCI

