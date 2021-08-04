Орбан призвал ЕС вернуться к сотрудничеству с Россией

По его словам, Европа планирует "как-то столкнуться" с Россией в ближайшие 10 лет.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросоюз вернуться к сотрудничеству с Россией. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.

По словам Орбана, ЕС планирует "как-то столкнуться" с Россией в ближайшие 10 лет. Он подчеркнул, что Европа ведет прокси-войну с Москвой. Премьер Венгрии добавил, что надо вернуться к экономическому союзу с Россией и урегулированию нынешнего конфликта.

Ранее Орбан заявил, что ЕС хочет продолжать конфликт на Украине.

Фото: YouTube / Orban Viktor