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Орбан: ЕС хочет продолжать конфликт на Украине
Сегодня, 9:50
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Орбан: ЕС хочет продолжать конфликт на Украине

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По его словам, Европа не выходит из конфликта, а движется внутрь него.

Евросоюз хочет продолжить конфликт на Украине, несмотря на все усилия президента США Дональда Трампа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своих соцсетях.

По его словам, Европа не выходит из конфликта, а движется внутрь него. Орбан отметил, что Брюссель не поддерживает мирные планы Вашингтона. Он подчеркнул, что Будапешту надо готовиться к попыткам ЕС втянуть Венгрию в "провоенную европейскую коалицию".

Ранее Орбан заявил о риске новой гонки вооружений.

Фото: YouTube / Orban Viktor

Теги: виктор орбан, евросоюз, конфликт, украина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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