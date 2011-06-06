Орбан заявил о риске новой гонки вооружений

В Венгрии негативно оценил последствия для региона в случае прямого противостояния с Россией.

Европейский регион рискует ввязаться в новую гонку вооружений с Россией. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан от 30 мая. Иностранный чиновник заметил, что страны-члены Европейского союза уже отправили свои денежные средства и оружие киевскому режиму, несмотря на то, что их армии остаются слабыми. В Будапеште призвали коллег развивать собственную обороноспособность.

Сколько денег мы потратим? Поскольку Россия рассматривается как угроза, мы можем легко ввязаться в гонку вооружений с русскими. И если мы ввяжемся в гонку вооружений, она съест венгерские деньги. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан отметил, что если Европа станет тратить огромные суммы на новую гонку вооружений против Москвы, то меньше бюджетных средств останется на гражданские цели, социальное и экономическое развитие. По мнению венгерского политика, реальный интерес европейских лидеров должен заключаться в том, чтобы региональный конфликт на Украине как можно скорее был завершен и с Россией начались переговоры по контролю за вооружениями.

Брюссель превратил мечту о процветающей Европе в кошмар, заявил Орбан.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor