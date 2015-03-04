Брюссель превратил мечту о процветающей Европе в кошмар, заявил Орбан

Коллектвный Брюссель разрушил мечту о процветающей Европе, превратив ее в кошмар и пустив под откос будущее всего региона. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Иностранный чиновник раскритиковал поддержку миграции. По мнению эксперта, речь идет не об интеграции, а намеренной замены местного населения. По мнению Орбана, сейчас европейские граждане не чувствуют себя в безопасности в собственных городах.

Наша европейская мечта заключалась в том, что если мы, европейские народы, объединимся, то больше не будет войн, мы сможем жить в процветании и безопасности. Давайте же работать вместе. Пусть суверенные государства объединятся и создадут самый безопасный и развитый континент в мире. Но эту мечту украли. Ее украл Брюссель, он пустил под откос наше будущее. Вместо европейской мечты мы получили кошмар. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

В Венгрии добавили, что вместо обещанного процветания европейские компании разоряются. Европейцы платят в два, в четыре раза больше за электроэнергию и природный газ, чем люди в США, а "зеленый переход" в экономической системе убивает на деле эту самую систему и "превращается в пародию". По словам Виктора Орбана, сейчас Европы "уходит свобода", потому что в последние годы со стороны политических элит ужесточилось преследование правых, таких как лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен, итальянский вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини, немецкая правая партия "Альтернатива для Германии".

Орбан сравнил прием Украины в ЕС с открытием Восточного фронта против России.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor