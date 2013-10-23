Орбан сравнил прием Украины в ЕС с открытием Восточного фронта против России

Премьер Венгрии объяснил, почему не следует делать Украину членом Евросоюза.

Европейскому региону нужен мир, а в целях его достижения коллективному Брюсселю не следует принимать Украину в свой состав. Соответствующее заявление сделал венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления международной Конференции консервативных политических действий в Будапеште. Эксперт презентовал аудитории собственный план действий правоконсервативных сил в Европе. Иностранный чиновник заметил, что в противном случае для Москвы вступление киевского режима в ЕС будет значить открытие Восточного фронта против России.

Мы хотим мира. Мы не хотим открытия нового Восточного фронта, поэтому нам не нужно принимать Украину в ЕС. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Орбан: Венгрия намерена не допустить запрета на поставки нефти и газа из РФ в ЕС.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor