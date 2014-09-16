В Будапеште рассчитывают проявить настойчивость и мудрость в обсуждении проблемы с ЕС.

Национальное правительство в Будапеште намерено не допустить принятия плана Европейской комиссии, предусматривающего полный запрет для регионального сообщества на поставки российских энергетических носителей в страны коллективного Брюсселя с конца 2027 года. Соответствующее заявление сделал в эфире местной радиостанции Kossuth венгерский премьер-министр Виктор Орбан от 23 мая. Иностранный чиновник указал СМИ на то, что в переговорах с коллегами из ЕС по этим вопросам венгерские власти должны показать свою настойчивость. Он добавил, что то решение, которое сейчас разрабатывает Еврокомиссия, увеличит государственные расходы Будапешта на энергоностели на два миллиарда евро ежегодно, что существенно увеличит стоимость услуг ЖКХ для местного населения.

Будапешт должен проявить не только мудрость, но и настойчивость, чтобы предотвратить принятие решения, которое запретило бы использование российского газа. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан заметил, что ранее указанные два миллиарда евро является как раз той суммой, которую Венгрия тратит на то, чтобы с помощью субсидий поддерживать стоимость коммунальных услуг для граждан на приемлемом уровне. Реализация плана Еврокомиссии приведет к тому, что платежи за электроэнергию вырастут в два раза, а за отопление в домах - в четыре.

Орбан обвинил Украину в шпионаже на территории Венгрии.

Фото и видео: YouTube / Orbán Viktor