Кремль начнет работу в российском мессенджере, как только он станет работать в полную силу

Кремль начнет работу в отечественном мессенджере, как только он станет работать в полную силу. Соответствующее заявление от 1 июля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что власти ожидают полноформатной работы данного онлайн-сервиса.
Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Кремль внимательно относится к информации о задержании сотрудников Sputnik Азербайджан и Ruptly.
Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ
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