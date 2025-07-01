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Кремль начнет работу в российском мессенджере, как только он станет работать в полную силу

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Дмитрий Песков считает конкуренцию важным условием для развития мессенджера.

Кремль начнет работу в отечественном мессенджере, как только он станет работать в полную силу. Соответствующее заявление от 1 июля журналистам на регулярном телефонном брифинге сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник из Москвы отметил, что власти ожидают полноформатной работы данного онлайн-сервиса.

Конечно, как только мессенджер будет, скажем так, в полноформатном рабочем состоянии, мы обязательно воспользуемся всеми теми сервисами, которые будут предлагаться

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

Теги: дмитрий песков, кремль, мессенджер, соцсети
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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