Песня имеет две версии - с цензурой и без.

Российский блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек в собственном Telegram-канале. Известно, что звезда решила записать две версии композиции - с цензурой для "любителей без остринки" и без. Исполнитель выразил надежду на то, что сможет и дальше продвигать свое музыкальное творчество в интернете, среди широкой аудитории. Поклонники выразили поддержку артисту, похвалив его вокал и голосовые возможности.

Надеюсь, песня найдет отклик в ваших сердцах и ушах и в новом получит свой граммофон. И пусть все бывшие подождут. Алексей Жидковский, блогер

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Фото и видео: Telegram / Жидковские посиделки