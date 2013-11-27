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Блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек

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Песня имеет две версии - с цензурой и без.

Российский блогер Алексей Жидковский анонсировал свой первый трек в собственном Telegram-канале. Известно, что звезда решила записать две версии композиции - с цензурой для "любителей без остринки" и без. Исполнитель выразил надежду на то, что сможет и дальше продвигать свое музыкальное творчество в интернете, среди широкой аудитории. Поклонники выразили поддержку артисту, похвалив его вокал и голосовые возможности.

Надеюсь, песня найдет отклик в ваших сердцах и ушах и в новом получит свой граммофон. И пусть все бывшие подождут.

Алексей Жидковский, блогер

SHAMAN выпустил клип на гимн России ко Дню Конституции.

Фото и видео: Telegram / Жидковские посиделки

Теги: morning be like, алексей жидковский, клип, новый трек, цензура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура, Музыка,

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