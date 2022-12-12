На видео представлены кадры выступления певца в Казани.

Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип на гимн России ко Дню Конституции, который отмечается 12 декабря.. Видеозапись опубликована на YouTube-канале исполнителя.

На видео представлены кадры выступления певца в Казани, где ему подпевали более 4 тысяч зрителей. Ранее SHAMAN исполнял гимн России на концерте в Ялте 22 августа. На данный момент клип на гимн России собрал около 55 тысяч просмотров.

Ранее в Краснодаре 11-летний школьник записал кавер хита "Я русский".

Видео: YouTube / SHAMAN