В Краснодаре 11-летний школьник записал кавер хита "Я русский"

Мальчик решил поддержать своим творчеством российских военнослужащих.

В Краснодаре 11-летний школьник записал кавер хита певца SHAMAN "Я русский". Авторы проекта объяснили, что через данную композицию и видеоряд мальчик открывает по сюжету в себе способность видеть прошлое, события и людей, которые оставили свой след в РФ. В кадре показано, что герой идет по улицам столицы Кубани. Он прошел мимо местной администрации, филармонии имени Пономаренко, а также памятников казакам-основателям Кубани, другим достопримечательностям города.

Спев эту песню, наш герой хочет донести свои патриотичные чувства и заявить на весь мир "Я - русский!" описание ролика

Уточняется, что вместе со школьником в треке приняли участие представители еще двух музыкальных коллективов от центра культуры "Прикубанский". Речь идет о девушках из ансамбля "Млада" и группе "РЯ.бит". О главном герое клипа известно, что он обучается игре на фортепиано и обучается в 95 образовательном учреждении. Мальчик принимал участие в нескольких мероприятиях под лозунгом "Zа наших!". Он решил записать видео в поддержку СВО и российских военнослужащих. Меньше чем за сутки видео набрало уже несколько тысяч просмотров.

Музыкант Сергей Галанин выпустил клип "Тебя не сломать" в честь защитников Донбасса.

Фото и видео: YouTube / Центр культуры Прикубанский