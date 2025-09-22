Песков: конфликт Израиля и Палестины переживает самую острую фазу

Он подчеркнул, что Россия остается приверженной к основополагающим резолюциям Совбеза ООН.

Конфликт Израиля и Палестины переживает самую острую фазу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, конфликт на Ближнем Востоке достиг самой трагичной фазы за всю историю. Он подчеркнул, что Россия остается приверженной к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и международной позиции урегулирования на базе двугосударственного подхода.

Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

