Песков: конфликт Израиля и Палестины переживает самую острую фазу

Конфликт Израиля и Палестины переживает самую острую фазу. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке достиг самой трагичной фазы за всю историю. Он подчеркнул, что Россия остается приверженной к основополагающим резолюциям Совбеза ООН и международной позиции урегулирования на базе двугосударственного подхода.
Поэтому этот наш подход сохраняется, и мы исходим, что это единственный возможный путь для поисков развязки этого сложнейшего и застарелого конфликта.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Видео: Telegram / СМОТРИ
