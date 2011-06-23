В Кремле прокомментировали заявление Эстонии о якобы нарушении своего воздушного пространства.

Пресс-серкетарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о нарушении Россией воздушного пространства пустыми. Об этом он заявил журналистам.

В Кремле прокомментировали заявление Эстонии о якобы нарушении своего воздушного пространства. Речь идет о полете трех российских истребителей МиГ-31 из Карелии на аэродром в Калининградскую область. В Минобороны РФ отмечали, что полет проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Песков отметил, что российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе касающихся полетов.

Подобные слова считаем пустыми, безосновательными и идущими в продолжение оголтелой совершенно линии на нагнетание напряженности, на провоцирование конфронтационной атмосферы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК