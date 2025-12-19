В России запретят продажу на маркетплейсах ветеринарных препаратов, опасных для детей

Нарколог рассказал, на что стоит обратить внимание родителям в поведении ребенка.

Руководитель профильного комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила запретить на территории ст раны продажу подросткам на маркетплейсах ветеринарных препаратов. В комментарии для журналистов телеканала "360.ru" психиатр и нарколог Василий Шуров объяснил, почему эти средства стали угрозой для молодых людей. По информации от специалиста, состав отдельных препаратов включает в себя габапентин, который помогает снять боль и судороги у домашних питомцев. Однако у такого вещества фиксируется один побочный эффект. Речь идет о том, что оно способно стимулировать выработку дофамина. В результате человек от употребления вещества может получить эйфорию.

Если вдруг поведение ребенка поменялось, задавайте себе вопрос: что происходит? Странные друзья, пропажа денег, проблемы с учебой, не появляется дома, еще что-либо? Каждая особенность поведения подростка должна быть проанализирована. Василий Шуров, нарколог и психиатр

Напомним, что по стране в обычных аптеках препараты с габапентином продают строго по рецепту, однако в ветеринарных и на маркетплейсах этот товар реализовывается без него. Василий Шуров добавил, что родителей должно насторожить заторможенное поведение у ребенка. Оно может напоминать "пьяную" речь", также стоит задуматься о проблеме в случае практически полного отказа подростка от еды. Для решения конфликта нарколог советует гражданам строить доверительные отношения с детьми. Важно объяснять им негативные последствия употребления наркотиков, чтобы те понимали, что в противном случае вещества приведут их любо к тюрьме, либо к могиле.

