Дипломат считает, что Евросоюз не должен был поддерживать США в конфликте против Ирана.

Европейский союз союз сделал недостаточно для защиты международного права после американо-израильских военных атак на Иран, а председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "продолжает выходить за рамки своих полномочий", усиливая собственное участие во внешней политике блока. Такой комментарий западным журналистам из издания Politico сделал бывший глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель. Эксперт отметил, что ситуация выгодна для вашингтонской администрации, так как эта страна остается экспортером нефти. Таким образом, по мнению Жозепа Борреля, Урсула фон дер Ляйен проявляет определенную предвзятость в пользу США и Израиля.

Эта война незаконна с точки зрения международного права. Мы страдаем от последствий в виде роста цен на энергоносители. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Иностранный дипломат призвал коллег из коллективного Брюсселя приостановить действие торгового соглашения, действующего между ЕС и США. Жозеп Боррель считает документ несправедливым. Он напомнил, что Верховный суд США признал эти пошлины неконституционными, а новая надбавка в размере 15 процентов также не имеет юридического обоснования.

