ВОЗ поставила на Украину более 316 тонн медицинской помощи

Тедрос Адханом Гебрейесус рассказал о сотрудничестве по вопросу беженцев.

Всемирная организация здравоохранения поставила на Украину более 316 тонн медицинской помощи. Такой информацией с участниками Донорской конференции в Варшаве, посвященной сбору денежных средств для поддержки киевского режима, поделился генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Эксперт добавил, что организация взаимодействует со странами, которые помогают более чем пяти миллионам беженцев из Украины.

Поставили более 316 тонн медицинской помощи, оказав поддержку 7,5 млн человек Тедрос Адханом Гебрейесус, глава ВОЗ

Напомним, что мероприятие организовано Польшей и Швецией в партнерстве с председателями Европейского совета и Европейской комиссии, при содействии ООН. Страны намерены собрать средства на помощь украинцам в неотложных гуманитарных потребностях.

Премьер Польши: Украина получает только 25% необходимой ей гуманитарной помощи.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

