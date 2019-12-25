Премьер Польши: необходимо ввести новые санкции, так как Россия "неплохо справляется"

Матеуш Моравецкий рассказал о том, что РФ пытается шантажировать Варшаву.

Премьер Польши заявил о необходимости новых санкций, так как Россия "неплохо справляется". Такое мнение в рамках брифинга с журналистами высказал глава местного правительства Матеуш Моравецкий. По мнению чиновника, Москве удается избегать негативных последствий даже в условиях введенного западного давления на страну. аршава призывает международных партнеров разрабатывать новые и дополнительные санкционные меры.

Пока мы видим, что Россия, к сожалению, неплохо справляется с санкциями. В этой связи Польша старается организовать процесс конструирования очередных санкционных пакетов. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Чиновник ответил на вопрос о том, предпримет ли Польша какие-то действия после отказа "Газпрома" поставлять в республику газ. Моравецкий заметил, что чиновники сделают все для того, чтобы наложить ответственность за РФ по имеющимся контрактам. Поведение компании-поставщика Варшава видит вне международного права и заключенного соглашения. Он уверен в том, что Россия пытается шантажировать страну, заставив платить за ресурсы в рублях.

Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью.

Фото и видео: YouTube / Kancelaria Premiera

