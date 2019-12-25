Премьер Польши назвал приостановку поставок газа из России местью

Матеуш Моравецкий рассказал о том, что Россия выполнила свою угрозу по отказу в предоставлении газа Варшаве.

Премьер-министр Польши назвал приостановку поставок российского природного газа местью Варшаве за введенные санкции. Соответствующее заявление Матеуш Моравецкий сделал в рамках выступления на заседании местного парламента.

На этот раз Россия передвинула границы газового империализма на очередной шаг дальше. Это непосредственная атака на Польшу….И в качестве мести со стороны Кремля угроза сегодня утром была реализована. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

напомним, что "Газпром" приостановил с 27 апреля энергетические поставки в адрес болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неоплатой контрактных обязательств в рублях. Днем ранее Польша ввела ограничения в отношении 35 компаний и 15 физлиц из России и Белоруссии, в частности, в перечень попали "Газпром", "Новатэк", "Акрон".

В Австрии признали, что не могут обойтись без российского газа.

Фото и видео: YouTube / Sejm RP