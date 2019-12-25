Леоноре Гевесслер заявила о необходимости заполнить газовые хранилища до зимы.

В Австрии признали, что не могут обойтись в без российского газа. Соответствующее заявление сделала в рамках пресс-конференции с журналистами в Вене министр по энергетике Леоноре Гевесслер. Она уточнила, что говорит о заполнении государственных газовых хранилищ, для которого потребуется российские поставки.

Что касается заполнения газохранилищ. Мы должны быть открытыми и честными - это невозможно без российского газа за лето. Но мы делаем все для диверсификации. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Эксперт огласила план местного правительства а случай полного прекращения поставок российского газа. Он предусматривает, в частности, сокращение потребления ресурсов промышленными предприятиями. При этом власти Австрии сохранят газоснабжение жилых домов и больниц.

Минэнерго Австрии: газ из России поступает без перебоев.

Фото и видео: YouTube / Pupia News