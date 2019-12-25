Минэнерго Австрии: газ из России поступает без перебоев

Леоноре Гевесслер рассказала о ситуации энергетическими поставками.

Министр энергетики Австрии заявила, что российский природный газ на территорию страны поступает без перебоев. Соответствующей информацией чиновница поделилась с местными журналистами в рамках брифинга с канцлером Карлом Нехамммером.

В прошедшие дни газ поставлялся непрерывно, в настоящий момент газ идет в Австрию без перебоев. Леоноре Гевесслер, глава Минэнерго Австрии

Напомним, что польский нефтегазовый концерн PGNiG сообщил общественности о том, что получил от компании "Газпром" уведомление о полной приостановке энергетических поставок с 27 апреля. В пресс-службе PGNiG объяснили, что отказались оплачивать поставки Москве в рублях. По версии иностранцев, РФ нарушает свои контрактные обязательства.

Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях.

Фото и видео: YouTube / Pupia News