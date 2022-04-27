Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

Карл Нехаммер рассказал, что Вена, как и Берлин, согласился на новые условия по контрактам.

Австрия приняла условия России по оплате природного газа в рублях, по новой схеме оплаты энергетических ресурсов, поступающих в страну от Москвы. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный канцлер Карл Нехаммер во время брифинга с журналистами.

Мы, OMV, приняли условия по оплате, то же сделали в Германии…Это было важно для нас, и поэтому во время нашей беседы Путин сам заверил, что газ продолжит поставляться и можно оплачивать в евро. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Австрийский министр по энергетике Леоноре Гевесслер подтвердила прессе, что российский природный газ поступал и поступает в Австрию в бесперебойном режиме. Чиновница рассказала, что без поставок топлива из РФ в текущем году невозможно будет заполнить государственные хранилища до зимнего сезона.

Нехаммер: некоторые страны ЕС выступают против эмбарго на газ из России.

Фото и видео: YouTube / Pupia News