Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях

Австрия приняла условия России по оплате природного газа в рублях, по новой схеме оплаты энергетических ресурсов, поступающих в страну от Москвы. Соответствующей информацией с журналистами поделился местный канцлер Карл Нехаммер во время брифинга с журналистами.
Мы, OMV, приняли условия по оплате, то же сделали в Германии…Это было важно для нас, и поэтому во время нашей беседы Путин сам заверил, что газ продолжит поставляться и можно оплачивать в евро.
Карл Нехаммер, канцлер Австрии
Австрийский министр по энергетике Леоноре Гевесслер подтвердила прессе, что российский природный газ поступал и поступает в Австрию в бесперебойном режиме. Чиновница рассказала, что без поставок топлива из РФ в текущем году невозможно будет заполнить государственные хранилища до зимнего сезона.
Нехаммер: некоторые страны ЕС выступают против эмбарго на газ из России.
Фото и видео: YouTube / Pupia News
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