Нехаммер: некоторые страны ЕС выступают против эмбарго на газ из России

Канцлер Австрии рассказал о позиции по санкциям против России.

Австрийский канцлер Карл Нехаммер заявил о том, что некоторые страны ЕС выступают против эмбарго на газ из России. Соответствующее заявление чиновник сделал в эфире американского телеканала CNN. Он прокомментировал вопрос корреспондента о том, что Вена не является единственным партнером, который выступает в Брюсселе против введения запрета на поставки природного газа из РФ в европейский регион. Схожее мнение высказывают также Германия, Венгрия и другие.

С другой стороны, Австрия решительно поддерживает наряду с государствами Евросоюза санкции против России. Но санкции должны наносить удар по России в большей степени, чем по ЕС. Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Европейский чиновник заметил, что Евросоюз намерен вводить дальнейшие ограничительные антироссийские меры, но планирует это делать таким образом, чтобы не слишком сильно вредить самому себе. на текущий момент отказ от российского газа невозможен, так как на переход потребуется время. Сейчас Брюссель делает все необходимое для того, чтобы избавить себя от энергетической зависимости от РФ.

Канцлер Австрии заявил об очень жестком и открытом разговоре с Путиным.

Фото и видео: CNN

