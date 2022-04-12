Канцлер Австрии заявил об очень жестком и открытом разговоре с Путиным

Карл Нехаммер подвел итоги встречи с Владимиром Путиным в Москве.

Канцлер Австрии заявил об очень жестком и открытом разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным. Соответствующие характеристики рабочего визита в Москву Карл Хаммер высказал журналистам вечером 11 апреля по результатам общения с главой РФ. Ранее в официальном заявлении европейского чиновника говорилось о том, что проведенный визит не был дружеским.

Моим важнейшим посланием Путину являлось то, что эта война должна наконец завершиться, поскольку в войне проигравшие есть с обеих сторон (цитата ТАСС) Карл Нехаммер, канцлер Австрии

Глава австрийского правительства подчеркнул, что все лица, причастные к тяжким военным преступлениям на территории украинского города Буча, расположенного в Киевской области, должны быть привлечены к ответственности. По словам Нехаммера, он указал в общении с Владимиром Путиным, что санкции с Москвы не будут сняты и сохранятся до тех пор, пока "на Украине умирают люди". Канцлер добавил, что западные антироссийские ограничения будут ужесточаться.

Канцлер Австрии сообщил Путину о желании Зеленского провести с ним прямые переговоры.

Фото и видео: YouTube / WELT