Из Петербурга в Таллин автобусы переходят на дневные рейсы

Граница с Эстонией изменит режим работы.

С 24 февраля изменится порядок автобусных поездок между Санкт-Петербургом и Таллином из-за сокращения времени работы пунктов пропуска на российско-эстонской границе.

Сообщается, что пункты пропуска Лухамаа и Койдула будут работать ежедневно с 7:00 до 19:00. В связи с этим автобусные рейсы между Санкт-Петербургом и столицей Эстонии будут выполняться только в дневное время. Первой об изменениях объявила компания Ecolines. В период низкого сезона перевозчик сохранит один рейс в сутки в каждом направлении. Отправление автобуса из Санкт-Петербурга запланировано на 6:00 с прибытием в Таллин в 17:10. Обратный рейс будет выезжать из Таллина в 11:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 22:25. Время в пути составит около 11 часов, сообщил директор компании Андрей Волков.

О переходе на дневной формат перевозок также заявили в компании Lux Express. Перевозчик проинформировал, что пассажирам, оформившим билеты на ночные рейсы после 24 февраля, будут предложены варианты перебронирования либо возврата денежных средств. В качестве альтернативы остается маршрут через пункт пропуска Нарва. Однако из-за проведения ремонтных работ на автомобильном переходе пассажирам потребуется пересекать границу пешком, включая перенос багажа.

Фото: Telegram / Начальник транспортного цеха