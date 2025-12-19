Аренда городских помещений пополнила бюджет Петербурга на 4,5 млрд рублей

Доходы от нежилой недвижимости в городе выросли на сотни миллионов.

Доходы бюджета Санкт-Петербурга от аренды нежилых помещений по итогам 2025 года выросли и превысили показатели предыдущего года.

По итогам 2025 года аренда нежилых помещений принесла в бюджет Санкт-Петербурга 4,5 миллиарда рублей. Этот показатель оказался на 430 млн рублей выше уровня 2024 года. По состоянию на 1 января 2026 года в городе действовало более 6000 договоров аренды объектов общей площадью около 1,2 миллиона квадратных метров.

В Комитете имущественных отношений сообщили, что рост доходов был обеспечен за счет активного размещения объектов на торгах. В течение 2025 года право аренды было реализовано на 440 нежилых помещений суммарной площадью около 50 тысяч квадратных метров. Совокупный размер годовой арендной платы по этим объектам составил 735 миллионов рублей.

Для сравнения, в 2024 году в аренду было передано 346 аналогичных объектов. Власти города продолжили развитие этого направления, уделяя внимание поддержке предпринимательского сектора. Отдельно отмечается, что представители малого и среднего бизнеса в 2025 году заключили 397 договоров аренды нежилых помещений. Общая сумма арендных обязательств по этим соглашениям составила 635 миллионов рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге за 2,5 млрд рублей продают дачу Кушелевых-Безбородко.

Фото: pxhere.com