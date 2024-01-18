Три петербургских моста 8 сентября получат световое оформление в цветах Ленты Ленинградской Победы

Оливковый цвет олицетворяет Победу, зелёный символизирует жизнь и возрождение.

В День памяти жертв блокады Ленинграда специальное световое оформление в цветах Ленты Ленинградской Победы получат Дворцовый, Троицкий мосты и мост Бетанкура. Об этом сообщили в Смольном.

Оливковый цвет олицетворяет Победу, зелёный символизирует жизнь и возрождение. Эти цвета повторяют оттенки медальной колодки "За оборону Ленинграда".

Особая иллюминация на переправах включится 8 сентября в 20:00 и будет работать до 5:45 утра 9 сентября согласно графику работы городского наружного освещения.

Тем временем Миронов предложил временно возвращать Петербургу название Ленинград в памятные даты.

Фото: Telegram/ Комитет по энергетике