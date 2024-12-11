Петербуржцам 18 января раздадут "Ленты Ленинградской Победы"

Акция стартует в полдень.

В день 82-й годовщины прорыва блокады Ленинграда, 18 января, у станции метро "Гостиный двор" в 12:00 будет дан старт Всероссийской акции "Лента Ленинградской Победы", затем акция продолжится у станций метро "Невский проспект" и "Адмиралтейская". Об этом рассказали в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Волонтеры Победы раздадут жителям и гостям нашего города ленты, цветовая гамма которых повторяет цвет муаровой ленты медали "За оборону Ленинграда", и расскажут об её истории, значении и правилах ношения.

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Фото: Piter.tv (архив)