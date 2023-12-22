В МФЦ бесплатно выдадут символ Ленинградской Победы

Всего через петербургские МФЦ будет выдано порядка 70 тысяч лент.

В годовщину прорыва блокады Ленинграда, 18 января, стартует акция "Лента Ленинградской Победы". С этого дня памятный символ можно бесплатно получить во всех МФЦ Петербурга. Также в акции примут участие Центры оказания услуг для бизнеса и 5 мобильных офисов госуслуг, сообщили в пресс-службе МФЦ.

Всего через петербургские МФЦ будет выдано порядка 70 тысяч лент. Ленты Ленинградской Победы выдаются на стойке информирования. Их наличие можно уточнить у администратора. Адреса и график работы МФЦ Петербурга размещены на Портале госуслуг.

Лента Ленинградской Победы появилась в 2009 году, к 65-летию снятия блокады Ленинграда. Цвета повторяют цвета колодки медали "За оборону Ленинграда". Оливковый символизирует Победу, а зеленый – жизнь.

На сайте РНБ открылась онлайн-выставка "Свидетели подвига Ленинграда".

Фото: МФЦ