На сайте РНБ открылась онлайн-выставка "Свидетели подвига Ленинграда"

Экспозиция включает около 500 печатных документов и фотографий.

На сайте Российской национальной библиотеки проходит онлайн-проект "Свидетели подвига Ленинграда". Все желающие могут увидеть уникальные документы о блокаде, находясь дома. Проект приурочен к 80-летию полного освобождения Ленинграда от блокады. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Экспозиция включает около 500 печатных документов и фотографий. Они были сделаны в осажденном городе. Многие предметы сохранились в единичных экземплярах.

Пользователи узнают, как создавалось народного ополчение, какие подвиги совершили ленинградские партизаны, как эвакуировали людей из осажденного Ленинграда, каким образом продолжали работать научные и культурные заведения нашего города во время войны.

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Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга