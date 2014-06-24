Миронов предложил временно возвращать Петербургу название Ленинград в памятные даты

По словам политика, в эти даты важно подчеркнуть подвиг жителей и защитников города в годы Великой Отечественной войны.

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов выступил с инициативой временно возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград в значимые исторические и праздничные дни.

Сейчас название "город-герой Ленинград" используется на дорожных указателях, в аэропорту и на вокзалах, однако Миронов считает эти меры неполными и предлагает пойти дальше, взяв пример с Волгограда, который девять раз в году официально именуется Сталинградом.

Предлагается использовать название Ленинград в девять дат, связанных с героической историей города:

18 января (1943 год) — день прорыва блокады;

27 января (1944 год) — день полного снятия блокады;

23 февраля — День защитника Отечества;

1 мая (1945 год) — дата присвоения звания "город-герой";

8 мая (1965 год) — день награждения города орденом "Золотая Звезда";

9 Мая — День Победы;

22 июня (1941 год) — День памяти и скорби;

8 сентября (1941 год) — начало блокады Ленинграда;

9 декабря — День Героев Отечества.

По мнению Миронова, временное возвращение исторического имени станет символом уважения к подвигу ленинградцев и сохранит память о событиях, которые стали частью истории всей страны.

Петербург 8 сентября вспоминает жертв блокады Ленинграда.

Фото: Piter.tv