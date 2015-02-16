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Подросток из Петербурга поджег АЗС в Выборге
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Подросток из Петербурга поджег АЗС в Выборге

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Возгорание на заправке оперативно ликвидировали, сумма ущерба устанавливается.

Росгвардейцы Ленинградской области задержали подростка, который поджег автоматизированную заправочную станцию в Выборге. Преступление было совершено 21 июля на Ленинградском шоссе. 

К сотрудникам вневедомственной охраны обратился прохожий, заявивший о том, что молодой человек с помощью газовой горелки поджег одну из колонок на АЗС, а затем скрылся. По приметам на Травяной улице поймали 15-летнего жителя Приморского района Петербурга. У него изъяли зажигалку и горелку. По предварительной информации, ранее юноша общался с неизвестным куратором в мессенджере. 

Возгорание на заправке оперативно ликвидировали, сумма ущерба устанавливается. Никто не пострадал. 

Ранее на Piter.TV: подросток стал фигурантом дела о поджоге заправки в Петербурге. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: поджог, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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