Подросток стал фигурантом дела о поджоге заправки в Петербурге

По версии полиции, неизвестные угрожали 16-летнему юноше и его семье, требуя совершить поджог газозаправочной станции на проспекте Непокоренных.

Полиция выясняет обстоятельства поджога газозаправочной станции в Калининском районе Петербурга. По предварительным данным, 16 летнего подростка могли вынудить совершить преступление после знакомства в мессенджере.

Правоохранительные органы продолжают расследование обстоятельств поджога газозаправочной станции на проспекте Непокоренных в Петербурге. Одной из рассматриваемых версий стало то, что преступлению могло предшествовать знакомство 16 летнего подростка с неизвестной девушкой в одном из мессенджеров.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, примерно за 3 недели до происшествия юноша начал общаться с неизвестной собеседницей. Позже с ним связались другие люди, которые, по словам подростка, стали угрожать ему и его родственникам, требуя совершить поджог объекта.

По данным Росгвардии, днем в пятницу подросток облил одну из колонок газозаправочной станции горючей жидкостью и поджег ее. В Следственном комитете ранее сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Также отмечалось, что несовершеннолетнего могли склонить к преступлению неизвестные, представившиеся по телефону кураторами.

В ГУ МВД организовали проверку по факту случившегося. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют информацию о возможной связи между знакомством подростка в мессенджере и последующим поджогом.

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Фото: Piter.TV