Горсуд снял Дмитрия Сладкова с выборов в ЗакС из-за скрытой судимости

Кандидат от СР не указал погашенную судимость по грабежу и проиграл в суде.

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск территориальной избирательной комиссии №28 и отменил регистрацию кандидата в депутаты Заксобрания Дмитрия Сладкова. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов 7 августа.

Суд установил, что при подаче документов Сладков не указал сведения о своей погашенной судимости по статье 161 УК РФ (грабеж). Таким образом, кандидат не предоставил комиссии необходимую информацию. На этом основании требования ТИК были удовлетворены, а регистрация отменена. Сладков планировал баллотироваться по одномандатному округу №12.

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Фото: Piter.TV