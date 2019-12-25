Росгвардия изъяла 72 единицы оружия в двух районах Петербурга

Оружие изъяли в 200 квартирах двух районов Петербурга.

Сотрудники Росгвардии изъяли 72 единицы оружия в Калининском и Фрунзенском районах Петербурга. Профилактический рейд прошёл с участием ОМОН "Бастион" и вневедомственной охраны. Инспекторы обошли 200 квартир, где на владельцев зарегистрированы пистолеты и ружья с аннулированными или просроченными разрешениями.

Часть хозяев сдали арсенал добровольно, у других оружие изъяли принудительно. 18 граждан привлекли к административной ответственности за нарушение сроков продления документов. В Росгвардии напомнили, что оружие с истекшим сроком разрешения можно сдать на СВО или на утилизацию, обратившись в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту регистрации.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)