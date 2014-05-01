Пельмени в холодильнике и мама с намеками: сервис Mamba выяснил, как петербуржцы относятся ко Дню холостяка

Исследование показало, что горожане охотно называют плюсы свободной жизни, но не планируют оставаться одинокими навсегда.

В преддверии Дня холостяка, который отмечается 7 августа, сервис знакомств Mamba провел опрос среди жителей Петербурга, сознательно живущих без пары. Исследование показало, что горожане охотно называют плюсы свободной жизни, но не планируют оставаться одинокими навсегда. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Главными преимуществами холостой жизни респонденты назвали возможность жить так, как хочется, ни под кого не подстраиваясь (39%), отсутствие ссор и необходимости выяснять отношения (34%), а также свободу флиртовать без чувства вины (26%). Однако идея вечного одиночества почти никому не близка: 43% уверены, что человек создан для пары, и лишь каждый пятый признался, что ему комфортно жить одному.

Среди минусов на первое место вышло отсутствие регулярного секса (29%). Далее следуют психологические факторы: ощущение, что дома никто не ждет (22%), не с кем разделить радости или построить планы (14%) и некому оказать поддержку в трудную минуту (13%). Бытовые неудобства оказались в самом конце списка – на них жалуются только 7%, а на то, что тяжело болеть в одиночку, – всего 4%.

Мужчины описывают свое жилье с долей иронии. Большинство (54%) считают, что квартире просто не хватает женской руки, еще 25% скучают по уюту любимого человека. Более приземленные ответы касались быта: у 19% уборка откладывается до последнего, а у 15% в холодильнике "живут" только пельмени и сосиски.

Несмотря на внешнюю независимость, чувство одиночества знакомо 78% участников опроса. Оно чаще всего накрывает перед выходом в город, когда не с кем пойти (34%), и по вечерам после работы (22%).

При этом сильного социального давления петербуржцы не ощущают – 58% его вообще не замечают. Тем не менее намеки поступают регулярно, чаще всего от матерей (28%). Также вопросы задают родственники на семейных праздниках и свадьбах (27%), женатые друзья (22%) и коллеги (17%). Бабушки оказались самыми лояльными родственниками – их беспокоит этот вопрос лишь в 4% случаев. На прямое предложение "когда женишься?" большинство (28%) спокойно отвечает, что пока не встретили ту самую.

Настоящие препятствия для создания семьи выглядят прозаично: 37% сетуют на отсутствие подходящих кандидатов, 24% сталкиваются с невзаимной симпатией, а 16% боятся снова разочароваться. Лишь немногие ставят выше отношений личное пространство (7%) или карьеру (2%). В личную жизнь участники опроса все же верят: 45% уверены, что встретят свою половину, еще 38% сомневаются, но продолжают надеяться. Не ждут никого всерьез только 17% респондентов.

Ранее мы сообщили о том, что главными подарками судьбы петербуржцы назвали детей и саму жизнь.

Фото: Magnific