Матч звезд хоккея в Петербурге собрал 50 млн руб на благотворительность

Победу в матче одержала команда Михаила Сергачева, которая в серии буллитов обыграла команду Артемия Панарина со счетом 10:9.

Благотворительный "Матч года 2026" на СКА Арене собрал 50 млн руб. Все средства направят на поддержку благотворительных проектов.

На СКА Арене в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный "Матч года 2026. Все звезды хоккея", по итогам которого удалось собрать 50 млн руб. на благотворительные проекты.

На лед вышли сильнейшие российские хоккеисты, выступающие в НХЛ и КХЛ. Матч посетили 20 853 зрителя.

Все собранные средства направят в благотворительные фонды. Кроме того, игровые джерси участников с автографами передали на аукцион. Вырученные средства также перечислят на помощь нуждающимся.

Ранее мы сообщали, что "Зенит" вошел в топ-25 европейских клубов по выручке.

Фото: unsplash (Mariah Hewines)