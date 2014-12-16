По Петербургу проведут экскурсию по местам Александра Грина

Продолжительность экскурсии составит около 1,5 часов. Стоимость участия — 450 руб.

30 июля в Петербурге состоится пешеходная экскурсия, посвященная жизни и творчеству Александра Грина. Маршрут пройдет по Невскому проспекту и прилегающим улицам.

В Санкт-Петербурге 30 июля пройдет пешеходная экскурсия "Александр Грин по кличке "Невский"". Об этом сообщили в пресс-службе литературного музея "ХХ век".

Организаторы рассказали, что маршрут прогулки построен по мотивам рассказа "Клубный арап". Символическим проводником для участников станет волшебная колода карт, которая поможет проследовать по местам, связанным с писателем.

Основная часть экскурсии пройдет по Невскому проспекту и соседним улицам. Прогулка начнется в 18:30 у станции метро "Достоевская" и завершится на 8-й Советской улице.

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Фото: Piter.TV