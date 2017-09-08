Появилось видео с места обрушения кинотеатра в Балашихе

В сеть проникло видео с места обрушения кинотеатра "Союз" в подмосковной Балашихе.

В пятницу, 8 сентября в подмосковной Балашихе произошло ЧП. На улице Фадеева обрушилась стена кинотеатра "Союз", где велись ремонтные работы.



Стена обрушилась на две торговые точки, расположенные вблизи кинотеатра, под "раздачу" попала еще одна палатка, ее задело частично.



По данным СМИ, пострадали десять человек, погибших нет.



На видео запечатлены последствия случившегося. На кадрах сотрудники спецслужб оказывают помощь пострадавшим и решают вопросы ликвидации последствий.





Видео: YouYube/VIDEO TRENDS