Президент России напомнил о последствиях распада СССР.

Западные страны приняли целый ряд решений без оглядки на международное право и выпустили джина из бутылки. Соответствующее заявление сделал российский президент Владимир Путин, выступая на рабочей на встрече с военнослужащими Военно-морского флота (ВМФ РФ). По словам политического лидера страны, современный миропорядок складывался после Второй мировой войны на основе Устава ООН. Этот документ в свою очередь формировался странами-победительницами.

Были приняты решения, которые вообще никак не соответствовали Уставу Объединенных Наций. Они просто выпустили джина из бутылки... Вспомните события в Югославии. Я сейчас не буду давать оценок, это сложный процесс, но - разделение сербского народа на разные национальные квартиры и так далее. Владимир Путин, президент России

Глава государства добавил, что когда руководство развалило Советский Союз, то одна из стран-основателей ООН и создателей этого международного права, системы международных отношений просто перестало существовать. После этого так называемые победители в холодной войне, включая не только США, но и коллективный Запад, решили что-то изменить. Владимир Путин заметил, что эти государства отказались принимать то, что уже Россия, а не СССР, должна пользоваться такими же благами, как страна-победительница во Второй мировой войне.

Путин прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге.

Фото: официальный сайт президента России