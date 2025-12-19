  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Краснодарском крае из-за снегопада без света остались около 43 тыс. человек
Сегодня, 15:00
212
IRINA_CHALKINA Добавить в Яндекс.Новости

В Краснодарском крае из-за снегопада без света остались около 43 тыс. человек

0 0

Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.

В четверг, 1 января, в Краснодарском крае из-за непогоды произошло внеплановое отключение электроэнергии. Как сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев, без света остаются около 43 тыс. человек.

За последние дни в Краснодарском крае выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Уточняется, что самая напряженная обстановка из-за снега наблюдается в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Над устранением последствий работают 120 аварийных бригад.

Ранее мы сообщали о том, что в первый день нового года, 1 января, специалисты "Теплосети" устранили повреждение на трубе на проспекте Маршала Жукова в Петербурге, которое привело к исчезновению отопления в домах и изменению цвета воды на черный. 

Фото: pxhere

 

Теги: вениамин кондратьев, краснодарский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии