В Краснодарском крае из-за снегопада без света остались около 43 тыс. человек

Наиболее сложная ситуация в минувшую ночь сложилась в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи.

В четверг, 1 января, в Краснодарском крае из-за непогоды произошло внеплановое отключение электроэнергии. Как сообщает губернатор региона Вениамин Кондратьев, без света остаются около 43 тыс. человек.

За последние дни в Краснодарском крае выпало большое количество осадков, из-за налипания мокрого снега, обледенения проводов и деревьев во многих муниципалитетах, особенно предгорных, произошли отключения электричества. Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края

Уточняется, что самая напряженная обстановка из-за снега наблюдается в отдельных поселениях Белореченского, Апшеронского, Курганинского, Лабинского и Усть-Лабинского районов, Армавире и Сочи. Над устранением последствий работают 120 аварийных бригад.

Фото: pxhere