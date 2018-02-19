В Темрюкском районе Кубани продолжают тушить пожар на предприятии
Сегодня, 8:08
На данный момент известно об одном пострадавшем после ударов БПЛА противника по Краснодарскому краю.

Пожар на территории предприятия продолжают тушить в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края. Соответствующее заявление сделали представители местного оперативного штаба по российскому региону. Ранее стало известно о том, что обломки беспилотных летательных аппаратов упали на одно из предприятий Кубани. В результате инцидента известно об одном пострадавшем гражданском лице. Также воспламенилось оборудование. В настоящее время в ликвидации последствий воспламенения задействованы силы 96 человек личного состава экстренного ведомства и 29 единиц специальной техники ГУ МЧС России.

В поселке Волна Темрюкского района продолжают тушить пожар на территории одного из предприятий.

пресс-служба ГУ МЧС России

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Теги: гу мчс, краснодарский край, кубань, регионы
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

